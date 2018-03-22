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Адвокат Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставку

НовостиОбщество    22.03.2018 - 18:33
Фото: Джон Дауд (twitter.co lawdotcom)
Фото: Джон Дауд (twitter.co lawdotcom)

Дауд уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы

Адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд по расследованию, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, уволился. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Добавим, что в разговоре с Reuters Дауд подтвердил свой уход.

Как известно, Дауд уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы. Так, президент США настаивал на том, чтобы команда спецпрокурора допросила его в рамках расследования, что Дауд считал плохой идеей.

Напомним, слухи о том, что Трамп намерен уволить Мюллера, предназначенного Минюстом США спецпрокурором для расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами, появились после того, как президент в ряде твитов обвинил Мюллера в политической предвзятости.

Президент Соединенных Штатов Америки Трамп не принимает во внимание возможности увольнения с должности специального прокурора Роберта Мюллера.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп
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