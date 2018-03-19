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В Белом доме опровергли намерения Трампа уволить спецпрокурора Мюллера

НовостиПолитика    19.03.2018 - 16:53
Фото: Роберт Мюллер (The White House)
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Трамп не принимает во внимание возможности освобождения Мюллера

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп не принимает во внимание возможности увольнения с должности специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом заявил высокопоставленный юрист Белого дома Тай Кобб, передает "Голос Америки".

Слухи о том, что Трамп намерен уволить Мюллера, предназначенного Минюстом США спецпрокурором для расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами, появились после того, как президент в ряде твитов обвинил Мюллера в политической предвзятости

"В ответ на догадки СМИ и связанные вопросы в адрес администрации, Белый дом вновь подтверждает, что президент не принимает во внимание или не обсуждает возможности освобождения специального прокурора Роберта Мюллера", - заявил Кобб

Трамп обвинил Мюллера в политической предвзятости в следствии по связям кампании Трампа с Россией во время выборов 2016 года и того, президент препятствовал в попытке подавить расследования.

В субботу личный адвокат Трампа Джон Дауд намекнул, чтобы заместитель министра юстиции Род Розенстин, который наблюдает работу специального прокурора, "положил конец" следствию Мюллера. Это вызвало догадки в средствах массовой информации о возможном следующем шаге Трампа, что касается расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в США сенаторы-республиканцы предостерегли президента Дональда Трампа от увольнеи спецпрокурора Роберта Мюллера. Отметим, спецпрокурор по России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом.

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Теги: мюллер
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