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Адвокат Трампа з розслідування Мюллера пішов у відставку

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 18:33
Фото: Джон Дауд (twitter.co lawdotcom)
Фото: Джон Дауд (twitter.co lawdotcom)

Дауд вже кілька разів збирався звільнитися в останні місяці

Адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд з розслідування, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер, звільнився. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

Додамо, що в розмові з Reuters Дауд підтвердив своє звільнення.

Як відомо, Дауд вже кілька разів збирався звільнитися в останні місяці і говорив про те, що Трамп ігнорує його поради. Так, президент США наполягав на тому, щоб команда спецпрокурора допитала його в рамках розслідування, що Дауд вважав поганою ідеєю.

Нагадаємо, чутки про те, що Трамп має намір звільнити Мюллера, призначеного Мін'юстом США спецпрокурором для розслідування підозр у змові членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами, з'явилися після того, як президент в ряді твітів звинуватив Мюллера в політичній упередженості.

Президент Сполучених Штатів Америки Трамп не приймає до уваги можливості звільнення з посади спеціального прокурора Роберта Мюллера.

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Теги: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп
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