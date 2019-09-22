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В Сенате США призывали Минюст расследовать связи Байдена с Украиной

Новости » Политика    22.09.2019 - 22:50
В Сенате США призывали Минюст расследовать связи Байдена с Украиной
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Сенатор Линдси Грэм считает, что что расследование должно прояснить роль Украины в выборах в США

Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм призвал Министерство юстиции расследовать отношения бывшего вице-президента и кандидата в президента в 2020 году Джо Байдена с Украиной. Об этом сообщает издание Townhall.

Он считает, что расследование может прояснить роль Украины в выборах в США 2016 года.

"Да, я хочу, чтобы Министерство юстиции назначило кого-то, чтобы посмотреть, какую роль сыграла Украина в выборах 2016 года. Существует множество голословных заявлений, связанных с Украиной, которые дают пищу демократам против Трампа и других. Думаю, справедливо будет изучить не только связи Трампа с Россией, но и Байдена, когда он был действующим вице-президентом, с Украиной через его сына", - заявил Грэм.

Кроме того, он выразил возмущение утверждением Байдена о том, что расследование проводилось.

"Джо Байден сказал, что все проводили расследование и ничего не нашли. Кто все? Никто не расследовал связи Украины и Байдена, никто не изучал ту роль, которую Украина сыграла на выборах 2016 года", - добавил Грэм.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине.

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