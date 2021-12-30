ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Адвокат Торнера рассказал, кто сфабриковал обвинения против него

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 16:19
Адвокат Торнера рассказал, кто сфабриковал обвинения против него Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе расследования уголовного производства против Дмитрия Торнера, его бывшая жена Татьяна Грозная организовала выдвижение безосновательных обвинений и, пользуясь связями своей семьи, оказывала давление на правоохранителей и суды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Дмитрия Торнера Андрея Цыганкова в интервью "Обозреватель".

"Заинтересованные лица почему-то очень громко молчали об еще одном эпизоде, который появился в производстве по отношению к моему клиенту в августе 2019 года и был успешно закрыт со всем производством в августе 2020 года. Сейчас для вас будет неожиданностью, но за этим эпизодом Дмитрия Торнера подозревали в том, что он взял у человека 1,35 млн долларов и не вернул", - рассказал адвокат.

По его словам, тогда бывший футболист Сергей Нагорняк, с которым Дмитрий Торнер познакомился еще в 2000-х, пожаловался правоохранителям, что последний, вроде бы между 2007 и 2010 годами дал Дмитрию Торнеру 1,35 млн долларов, чтобы вложить в какое-то "дело".

"Расписок или каких-либо других документов, которые могут это подтвердить, Нагорняк не имел, а единственное подтверждение, которое он мог привести, - это слова собственной жены, которая является заинтересованным лицом, а к тому же - подругой (бывшей жены Дмитрия Торнера, - ред.) Татьяны Грозной", - рассказал адвокат.

Татьяна Грозная долгое время работала в центральном аппарате МВД, в частности, являлась помощницей экс-замминистра внутренних дел Виктора Ратушняка, подозреваемого в причастности к расстрелам на Майдане в 2014 году. Ее отец - генерал СБУ Евгений Сергиенко, бывший глава отдела "К". А банкир Денис Киреев, которого связывают с окружением главы СБУ Ивана Баканова, - ее брат.

"Так вот, у меня лично есть обоснованные основания считать, что за обращением Нагорняка в правоохранительные органы стоит именно Татьяна Грозная. И это не просто предположение. В адвокатском досье есть документальные подтверждения - запись разговора, где на вопрос, зачем он это делает, Сергей Нагорняк говорит прямо: это не я, это Татьяна Грозная", - подчеркнул Андрей Цыганков.

По его словам, развод Торнера и Грозной сопровождался конфликтом, судами за лишение родительских прав и алименты.

"У Татьяны к Дмитрию осталось глубокое оскорбление, видимо, потому, что стратегия силового и судебного нападения не дала желаемых результатов, и тогда началась "криминальная месть", - отметил адвокат.

Андрей Цыганков подчеркнул, что денежный заем - это вопрос гражданско-правовых отношений и, даже если бы были обоснованы претензии, Сергей Нагорняк должен с ними обращаться в суд, а не добиваться уголовного преследования.

"Ничего из этого Нагорняк не сделал, зато его заявление вдруг объединили с уголовным производством против моего клиента… (этот эпизод - ред.) был объединен с "делом паспортов" и вместе с ним закрыт. Найти какие-то доказательства, которые подтверждали бы слова Сергея Нагорняка, правоохранители не смогли", - подчеркнул адвокат.

Вместе с тем, после того, как в октябре 2021 года в СМИ снова начались появляться негативные публикации о Дмитрии Торнере, апелляционный суд решил, что расследование по этому эпизоду нужно возобновить.

"Это очередное странное "стечение обстоятельств", которое лишь усиливает сомнения в том, случайны ли те информационные "вбросы" относительно Дмитрия Торнера, которые время от времени появляются", - отмечает Андрей Цыганков.

Адвокат также отметил, что в его распоряжении есть данные, свидетельствующие: на правоохранителей, расследовавших дело, оказывалось давление, так называемыми "полномочными представителями" по разным направлениям - МВД, СБУ, Офис генпрокурора.

"По моему мнению, фактически речь идет о личной мести, ради которой не брезгуют самыми грязными приемами, а правоохранительные органы готовы при определенных обстоятельствах выступить рабочим инструментом такой мести", - сказал он.

Андрей Цыганков добавил: адвокатов долгое время не допускали к материалам дела и только в последнее время им дают доступ к разбирательствам в апелляционном суде.

"То есть уже даже у судей появилась явная оскомина из-за постоянного влияния этой семьи на правоохранителей и суды", - резюмировал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук