Адвокат Торнера розповів, хто сфабрикував звинувачення проти нього
Під час розслідування кримінального провадження проти Дмитра Торнера, його колишня дружина Тетяна Грозна організувала висунення безпідставних звинувачень і, користуючись зв’язками своєї родини, чинила тиск на правоохоронців і суди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Дмитра Торнера Андрія Циганкова в інтерв’ю "Обозреватель".
"Зацікавлені особи чомусь дуже голосно мовчали про ще один епізод, який з’явився у провадженні стосовно мого клієнта у серпні 2019 року і був успішно закритий з усім провадженням у серпні 2020 року. Зараз для вас буде несподіванкою, але за цим епізодом Дмитра Торнера підозрювали у тому, що він взяв у людини 1,35 млн доларів і не повернув", - розповів адвокат.
За його словами, тоді колишній футболіст Сергій Нагорняк, з яким Дмитро Торнер познайомився ще в 2000-х, поскаржився правоохоронцям, що останній, начебто десь між 2007 і 2010 роками дав Дмитру Торнеру 1,35 млн доларів, щоб вкласти в якусь "справу".
"Розписок чи якихось інших документів, які можуть це підтвердити, Нагорняк не мав, а єдине підтвердження, яке він міг навести, - це слова власної дружини, яка є зацікавленою особою, а до того ж - подругою (колишньої дружини Дмитра Торнера, - ред.) Тетяни Грозної", - розповів адвокат.
Тетяна Грозна довгий час працювала в центральному апараті МВС, зокрема, була помічницею екс-заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, підозрюваного у причетності до розстрілів на Майдані в 2014 році. Її батько - генерал СБУ Євген Сергієнко, колишній очільник відділу "К". А банкір Денис Кірєєв, якого пов’язують з оточенням голови СБУ Івана Баканова, - її брат.
"Так от, в мене особисто є обґрунтовані підстави вважати, що за зверненням Нагорняка у правоохоронні органи стоїть саме Тетяна Грозна. І це не просто припущення. В адвокатському досьє є документальні підтвердження - запис розмови, де на питання, навіщо він це робить, Сергій Нагорняк каже прямо: це не я, це Тетяна Грозна", - наголосив Андрій Циганков.
За його словами, розлучення Торнера і Грозної супроводжувалося конфліктом, судами за позбавлення батьківських прав та аліменти.
"У Тетяни до Дмитра залишилася глибока образа, мабуть, тому, що стратегія силового та судового нападу не дала бажаних результатів, і тоді розпочалася "кримінальна помста", - зазначив адвокат.
Андрій Циганков підкреслив, що грошова позика - це питання цивільно-правових відносин і, навіть, якщо б були обґрунтовані претензії, Сергій Нагорняк мав би з ними звертатися в суд, а не домагатися кримінального переслідування.
"Нічого з цього Нагорняк не зробив, зате його заяву раптом об’єднали з кримінальним провадженням проти мого клієнта… (цей епізод, - ред.) був об’єднаний зі "справою паспортів" і разом з нею закритий. Знайти якісь докази, які б підтверджували слова Сергія Нагорняка, правоохоронці не змогли", - наголосив адвокат.
Разом з тим, після того як в жовтні 2021 року в ЗМІ знову почалися з’являтися негативні публікації про Дмитра Торнера, апеляційний суд вирішив, що розслідування по цьому епізоду треба поновити.
"Це черговий дивний "збіг обставин", який лише підсилює сумніви в тому, чи є випадковими ті інформаційні "вкиди" щодо Дмитра Торнера, що час від часу з’являються", - наголошує Андрій Циганков.
Адвокат також зазначив, що в його розпорядженні є дані, які свідчать: на правоохоронців, які розслідували справу, чинився тиск, так званими "повноважними представниками" за різними напрямками - МВС, СБУ, Офіс генпрокурора.
"На мою думку, фактично мова йде про особисту помсту, задля якої не гребують найбруднішими прийомами, а правоохоронні органи готові за певних обставин виступити робочим інструментом такої помсти", - сказав він.
Андрій Циганков додав: адвокатів довгий час не допускали до матеріалів справи і тільки останнім часом їм дають доступ до проваджень в апеляційному суді.
"Тобто, вже навіть в суддів з'явилася явна оскома через постійний вплив цієї сім'ї на правоохоронців і суди", - резюмував він.