ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Адвокат Торнера розповів, хто сфабрикував звинувачення проти нього

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 грудня 2021 16:19
Адвокат Торнера розповів, хто сфабрикував звинувачення проти нього Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під час розслідування кримінального провадження проти Дмитра Торнера, його колишня дружина Тетяна Грозна організувала висунення безпідставних звинувачень і, користуючись зв’язками своєї родини, чинила тиск на правоохоронців і суди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Дмитра Торнера Андрія Циганкова в інтерв’ю "Обозреватель".

"Зацікавлені особи чомусь дуже голосно мовчали про ще один епізод, який з’явився у провадженні стосовно мого клієнта у серпні 2019 року і був успішно закритий з усім провадженням у серпні 2020 року. Зараз для вас буде несподіванкою, але за цим епізодом Дмитра Торнера підозрювали у тому, що він взяв у людини 1,35 млн доларів і не повернув", - розповів адвокат.

За його словами, тоді колишній футболіст Сергій Нагорняк, з яким Дмитро Торнер познайомився ще в 2000-х, поскаржився правоохоронцям, що останній, начебто десь між 2007 і 2010 роками дав Дмитру Торнеру 1,35 млн доларів, щоб вкласти в якусь "справу".

"Розписок чи якихось інших документів, які можуть це підтвердити, Нагорняк не мав, а єдине підтвердження, яке він міг навести, - це слова власної дружини, яка є зацікавленою особою, а до того ж - подругою (колишньої дружини Дмитра Торнера, - ред.) Тетяни Грозної", - розповів адвокат.

Тетяна Грозна довгий час працювала в центральному апараті МВС, зокрема, була помічницею екс-заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, підозрюваного у причетності до розстрілів на Майдані в 2014 році. Її батько - генерал СБУ Євген Сергієнко, колишній очільник відділу "К". А банкір Денис Кірєєв, якого пов’язують з оточенням голови СБУ Івана Баканова, - її брат.

"Так от, в мене особисто є обґрунтовані підстави вважати, що за зверненням Нагорняка у правоохоронні органи стоїть саме Тетяна Грозна. І це не просто припущення. В адвокатському досьє є документальні підтвердження - запис розмови, де на питання, навіщо він це робить, Сергій Нагорняк каже прямо: це не я, це Тетяна Грозна", - наголосив Андрій Циганков.

За його словами, розлучення Торнера і Грозної супроводжувалося конфліктом, судами за позбавлення батьківських прав та аліменти.

"У Тетяни до Дмитра залишилася глибока образа, мабуть, тому, що стратегія силового та судового нападу не дала бажаних результатів, і тоді розпочалася "кримінальна помста", - зазначив адвокат.

Андрій Циганков підкреслив, що грошова позика - це питання цивільно-правових відносин і, навіть, якщо б були обґрунтовані претензії, Сергій Нагорняк мав би з ними звертатися в суд, а не домагатися кримінального переслідування.

"Нічого з цього Нагорняк не зробив, зате його заяву раптом об’єднали з кримінальним провадженням проти мого клієнта… (цей епізод, - ред.) був об’єднаний зі "справою паспортів" і разом з нею закритий. Знайти якісь докази, які б підтверджували слова Сергія Нагорняка, правоохоронці не змогли", - наголосив адвокат.

Разом з тим, після того як в жовтні 2021 року в ЗМІ знову почалися з’являтися негативні публікації про Дмитра Торнера, апеляційний суд вирішив, що розслідування по цьому епізоду треба поновити.

"Це черговий дивний "збіг обставин", який лише підсилює сумніви в тому, чи є випадковими ті інформаційні "вкиди" щодо Дмитра Торнера, що час від часу з’являються", - наголошує Андрій Циганков.

Адвокат також зазначив, що в його розпорядженні є дані, які свідчать: на правоохоронців, які розслідували справу, чинився тиск, так званими "повноважними представниками" за різними напрямками - МВС, СБУ, Офіс генпрокурора.

"На мою думку, фактично мова йде про особисту помсту, задля якої не гребують найбруднішими прийомами, а правоохоронні органи готові за певних обставин виступити робочим інструментом такої помсти", - сказав він.

Андрій Циганков додав: адвокатів довгий час не допускали до матеріалів справи і тільки останнім часом їм дають доступ до проваджень в апеляційному суді.

"Тобто, вже навіть в суддів з'явилася явна оскома через постійний вплив цієї сім'ї на правоохоронців і суди", - резюмував він.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук