"Адвокат Росії": Європу обурили коментарі Кушнера щодо Путіна, - Politico
Спецпредставник президента США Джаред Кушнер спричинив хвилю обурення серед українських та європейських політиків після того, як він похвалив російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
В інтерв'ю для подкасту MD Meets Кушнер похвалив Путіна за нібито проявлену "стриманість" через незастосування ядерної зброї та назвав російського переговорника Кирила Дмитрієва "неймовірним другом".
Він також назвав Путіна "гросмейстером політики", а війну Росії проти України представив як опосередковане протистояння Москви та Європи.
Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заявив, що така позиція становить небезпеку не лише для України, а й для національних інтересів США.
"Я давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, які прагнуть угод із Росією, а очима самого Путіна",
Народна депутатка Галина Янченко, своєю чергою, назвала заяви Кушнера викривленням реальності, яке заперечує суб'єктність України, та зазначила, що в інтерв'ю він фактично виступив як захисник Росії.
Інтерв’ю також викликало гнів серед найзатятіших прихильників України в Європі.
Німецький депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що Вашингтон не діє як чесний посередник, а чинить односторонній тиск на Україну.
Ще різкіше висловилася голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Вона назвала твердження Кушнера про опосередковану війну "чистою кремлівською пропагандою".
За її словами, після таких заяв Кушнера навряд чи можна серйозно сприймати як нейтрального посередника, а Білий дім, схоже, більше "сидів на колінах у Путіна", ніж працював над досягненням справедливого миру.
Білий дім не відповів на запити Politico щодо критики Кушнера та адміністрації Трампа.
Кушнер розхвалив переговорну групу Росії і Путіна
Нагадаємо, спецпредставник США Джаред Кушнер в інтерв’ю Матіасу Депфнеру заявив, що російський диктатор Володимир Путін є "гросмейстером політики" та "історичною постаттю".
За його словами, глава Кремля нібито "глибоко розуміє порушені питання", а також має "дуже чіткі погляди на них".
Спецпредставник США також вважає, що російський диктатор прагне не лише миру, а й хоче спробувати "змінити відносини з Америкою і з’ясувати, чи існує можливість для нового початку".
Він також заявив, що Путін погодився не застосовувати ядерну зброю і переконує, що таких намірів в нього немає.
Окрім Путіна, Кушнер розхвалив помічника диктатора Юрія Ушакова, назвавши його "фантастичним", а також його спецпредставника Кирила Дмитрієва, якого назвав своїм "неймовірним другом".
Окрім того, Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорів. За його словами, процес відштовхнула назад атака на резиденцію глави Кремля.