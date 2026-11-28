Спецпредставник президента США Джаред Кушнер спричинив хвилю обурення серед українських та європейських політиків після того, як він похвалив російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

В інтерв'ю для подкасту MD Meets Кушнер похвалив Путіна за нібито проявлену "стриманість" через незастосування ядерної зброї та назвав російського переговорника Кирила Дмитрієва "неймовірним другом".

Він також назвав Путіна "гросмейстером політики", а війну Росії проти України представив як опосередковане протистояння Москви та Європи.

Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заявив, що така позиція становить небезпеку не лише для України, а й для національних інтересів США.

"Я давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, які прагнуть угод із Росією, а очима самого Путіна", - наголосив він.

Народна депутатка Галина Янченко, своєю чергою, назвала заяви Кушнера викривленням реальності, яке заперечує суб'єктність України, та зазначила, що в інтерв'ю він фактично виступив як захисник Росії.

Інтерв’ю також викликало гнів серед найзатятіших прихильників України в Європі.

Німецький депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що Вашингтон не діє як чесний посередник, а чинить односторонній тиск на Україну.

Ще різкіше висловилася голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Вона назвала твердження Кушнера про опосередковану війну "чистою кремлівською пропагандою".

За її словами, після таких заяв Кушнера навряд чи можна серйозно сприймати як нейтрального посередника, а Білий дім, схоже, більше "сидів на колінах у Путіна", ніж працював над досягненням справедливого миру.

Білий дім не відповів на запити Politico щодо критики Кушнера та адміністрації Трампа.