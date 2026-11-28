"Адвокат России": Европу возмутили комментарии Кушнера о Путине, - Politico
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер вызвал волну возмущения среди украинских и европейских политиков после того, как он похвалил российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В интервью для подкаста MD Meets Кушнер похвалил Путина за якобы проявленную "сдержанность" из-за неприменения ядерного оружия и назвал российского переговорщика Кирилла Дмитриева "невероятным другом".
Он также назвал Путина "гроссмейстером политики", а войну России против Украины представил как опосредованное противостояние Москвы и Европы.
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что такая позиция представляет опасность не только для Украины, но и для национальных интересов США.
"Я давно утверждаю, что Уиткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, стремящиеся к соглашениям с Россией, а глазами самого Путина",
Народная депутат Галина Янченко, в свою очередь, назвала заявления Кушнера искажением реальности, которое отрицает субъектность Украины, и отметила, что в интервью он фактически выступил в качестве защитника России.
Интервью также вызвало гнев среди самых ярых поклонников Украины в Европе.
Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что Вашингтон не действует как честный посредник, а оказывает одностороннее давление на Украину.
Еще резче высказалась председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Она назвала утверждение Кушнера об опосредованной войне "чистой кремлевской пропагандой".
По ее словам, после таких заявлений Кушнера вряд ли можно серьезно воспринимать как нейтрального посредника, а Белый дом, похоже, больше "сидел на коленях у Путина", чем работал над достижением справедливого мира.
Белый дом не ответил на запросы Politico по поводу критики Кушнера и администрации Трампа.
Кушнер расхвалил переговорную группу России и Путина
Напомним, спецпредставитель США Джаред Кушнер в интервью Матиасу Депфнеру заявил, что российский диктатор Владимир Путин является "гроссмейстером политики" и "исторической фигурой".
По его словам, глава Кремля якобы "глубоко понимает поднятые вопросы", а также имеет "очень четкие взгляды на них".
Спецпредставитель США также считает, что российский диктатор стремится не только к миру, но и хочет попытаться "изменить отношения с Америкой и выяснить, существует ли возможность для нового начала".
Он также заявил, что Путин согласился не применять ядерное оружие и утверждает, что таких намерений у него нет.
Кроме Путина, Кушнер похвалил помощника диктатора Юрия Ушакова, назвав его "фантастическим", а также его спецпредставителя Кирилла Дмитриева, которого назвал своим "невероятным другом".
Кроме того, Кушнер обвинил Украину в затягивании переговоров. По его словам, процесс оттолкнула вспять атака на резиденцию главы Кремля.