Адвокат рассказала, как разваливается дело "Роттердам+"

Фото: Ирина Одинец (Iryna Odynets Facebook)

С подозреваемого по делу "Роттердам+" полностью сняты ограничения по передвижению

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по делу "Роттердам+" перестал закрывать глаза на возможные злоупотребления правоохранителей и демонстрирует беспристрастность. Об этом написала адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудник НКРЭКУ) в печально известном деле "Роттердам+" полностью сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом резонансном деле доказывать риски "высокой степенью вероятности", "обоснованными основаниями считать" и предположениями стороны обвинения больше нельзя", - написала Одинец.

Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому по этому делу прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяца, что, по ее мнению, превышает любые разумные сроки.

Также отметила, что сегодня суд демонстрирует готовность взвешенно подходить к слушаниям в деле и надлежащим образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.

"Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседания обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение и защита демонстрируют результаты своей работы, а "не быть спектаклем, который заранее имеет четко прописанный финал", - написала Одинец.

Ранее Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных заключения, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" у СБУ по собственному "темнику", заявляла адвокат.