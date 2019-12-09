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Адвокат розповіла, як розвалюється справа "Роттердам+"

Новини » Енергетика     09.12.2019 - 14:45
Адвокат розповіла, як розвалюється справа "Роттердам+"
Фото: Ірина Одинець (Iryna Odynets Facebook)

З підозрюваного у справі "Роттердам+" повністю знято обмеження щодо пересування

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у справі "Роттердам+" перестав закривати очі на ймовірні зловживання правоохоронців і демонструє неупередженість. Про це написала адвокат обвинувачуваних у справі Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Чергове досягнення сторони захисту! З підозрюваного (співробітник НКРЕКП) у сумнозвісній справі "Роттердам+" повністю знято обмеження щодо пересування! Антикорупційний суд продемонстрував, що навіть у цій резонансній справі доводити ризики "високою мірою вірогідності", "обґрунтованими підставами вважати" та припущеннями сторони обвинувачення більше не можна", - написала Одинець.

Вона нагадала, що з моменту обрання запобіжного заходу підозрюваному у цій справі пройшло 4 місяці, а досудове розслідування триває вже 32 місяці, що, на її думку, перевищує будь-які розумні строки.

Також наголосила, що нині суд демонструє готовність зважено підходити до слухань у справі і належним чином реагує на необґрунтовані аргументи сторони обвинувачення.

"Приємно констатувати, що суд продемонстрував готовність підходити зважено до слухань у справі, а не закривати очі на численні зловживання правоохоронців. Засідання обов’язково мають передбачати елемент змагальності, де і обвинувачення і захист демонструють результати своєї роботи, а "не бути виставою, яка наперед має чітко прописаний фінал", - написала Одинець.

Адвокат розповіла, як розвалюється справа &quot;Роттердам+&quot;

Раніше Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. Адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником", заявляла адвокат.

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