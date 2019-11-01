Обоснованность "Роттердам+" подтверждает экспертиза, которую скрывала САП, - адвокат

Фото: Ирина Одинец (Iryna Odynets Facebook)

Адвокат подчеркнула, что защита пытается официально получить эту экспертизу

Экспертиза по формуле "Роттердам+", которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по предписанию САП, подтверждает экономическую обоснованность формулы на отсутствие убытков от ее действия, именно поэтому САП скрывает ее от суда. Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Вчера блогеры нашли на файлохранилище документы, которые мы как защита по делу Роттердам+ не могли получить от следствия. Выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Из этих материалов видно, что прокуроры САП несколько раз делали запросы и по-разному формулировали вопросы к экспертам, чтобы получить желаемый ответ. Но ответ был неутешительным для детективов - формула Роттердам+, по мнению уважаемых экспертов, является экономически обоснованной, а ущерба от ее действия эксперты не нашли. А нет ущерба – нет состава преступления", - написала Одинец.

По мнению адвоката, именно поэтому эту экспертизу САП не предоставляла суду. Она также напомнила, что прокурор признал, что выбирает на свое усмотрение, какие материалы предоставлять суду, а какие нет. Одинец подчеркнула, что защита пытается официально получить эту экспертизу.

"По моему мнению, обнародованные документы реальные, ведь прокурор прямым текстом заявил, что может решать, какие материалы предоставлять суду, а какие нет и сказал, что не считает нужным предоставлять экспертизу КНИИСЭ. В то же время, мной еще на прошлой неделе были поданы соответствующие запросы для официального получения экспертиз", - написала Одинец.

Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные заключения, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало экспертизу в СБУ по собственному "темникому", утверждает адвокат.