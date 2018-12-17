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Адвокат рассказал, от чего зависит освобождение украинских моряков

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 15:59
Адвокат рассказал, от чего зависит освобождение украинских моряков
Фото: адвокат Николай Полозов (УНИАН)

Освобождение украинских моряков будет обусловлено исключительно политическим решением

Освобождение украинских моряков, которых Россия захватила в ходе атаки в Керченском проливе, будет обусловлено исключительно политическим решением. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил адвокат Николай Полозов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Полозова, президент Украины Петр Порошенко поручил ему сформировать команду адвокатов для защиты моряков. Из 80 заявок от адвокатов украинская сторона отобрала 34 человека, которые сейчас занимають защитой украинцев в РФ.

"Реально адвокатская команда работает неделю, с прошлого понедельника", - сказал Полозов, отметив, что никакого справедливого суд в РФ над задержанными украинцами не производится.

"Здесь важно понимать, что как захват военнопленных был политическим решением, так и их освобождение будет обусловлено исключительно политическим решением. В чем суть адвокатов? Связи с этими военнопленными нет. Они находятся в изолированных условиях, у них нет даже связи между собой. Единственным связующим звеном между их родными, их страной, внешним миром является адвокат", - отметил он.

Кроме того, Полозов добавил, что команда адвокатов будет опираться на нормы международного права в защите моряков.

"Конечно РФ хотела провести процесс и следствие в рамках тривиального уголовного дела, наша команда будет опираться на нормы международного права в их защите…его нормы имеют приоритет над нормами национального законодательства", - добавил Полозов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что освобождение украинских моряков зависит только от желания президента России Владимира Путина. 

Как писало РБК-Украина, по словам первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, украинские моряки в РФ являются военнопленными и их необходимо немедленно освободить.

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