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Адвокат розповів, від чого залежить звільнення українських моряків

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 15:59
Адвокат розповів, від чого залежить звільнення українських моряків
Фото: адвокат Микола Полозов (УНІАН)

Звільнення українських моряків буде обумовлено виключно політичним рішенням

Звільнення українських моряків, яких Росія захопила в ході атаки в Керченській протоці, буде обумовлено виключно політичним рішенням. Про це в ході брифінгу в Києві заявив адвокат Микола Полозов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Полозова, президент України Петро Порошенко доручив йому сформувати команду адвокатів для захисту моряків. З 80 заявок від адвокатів українська сторона відібрала 34 людини, які зараз занимають захистом українців у РФ.

"Реально адвокатська команда працює тиждень, з минулого понеділка", - сказав Полозов, зазначивши, що ніякого справедливого суду в РФ над затриманими українцями не проводиться.

"Тут важливо розуміти, що як захоплення військовополонених було політичним рішенням, так і їх визволення буде обумовлено виключно полытичним рішенням. В чому суть адвокатів? Зв'язку з цими військовополоненими немає. Вони перебувають в ізольованих умовах, у них немає навіть зв'язку між собою. Єдиною сполучною ланкою між їх рідними, їх країною, зовнішнім світом є адвокат", - зазначив він.

Крім того, Полозов додав, що команда адвокатів буде спиратися на норми міжнародного права під час захисту моряків.

"Звичайно РФ хотіла провести процес і слідство у рамках тривіальної кримінальної справи, наша команда буде спиратися на норми міжнародного права в їх захисті...його норми мають пріоритет над нормами національного законодавства", - додав Полозов.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що звільнення українських моряків залежить тільки від бажання президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, українські моряки в РФ є військовополоненими і їх необхідно негайно звільнити.

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