Денисова заявила об отсутствии "кротов" в команде адвокатов украинских моряков

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что в группе адвокатов не попали ФСБшники

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинских моряков в Российской Федерации защищают 34 адвоката. Об этом она сказала в ходе брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Денисова отметила, что в команду защитников украинских моряков, захваченных в плен Россией в ходе событий в Керченском проливе, не попали "кроты".

"Прежде всего было необходимо обеспечить каждому моряку юридический надзор. Координатором этих вопросов был назначен Николай Полозов. В эту команду адвокатов входят крымские адвокаты и группа московских адвокатов. В эту группу адвокатов не попали "кроты" и ФСБшники. В эту группу, а их нужно было 24+, не попали такие люди. И сейчас есть 34 адвоката, есть адвокаты, которые могут и поддерживают наших военнопленных", - отметила она.

Денисова добавила, что сейчас продолжается работа по подписанию соглашений между консульскими службами МИД и адвокатами, которые работают на благотворительных началах.

"С 1 января будут заключены договоры и они будут иметь юридические последствия и выводы", - добавила она.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко передал руководству Евросоюза и НАТО списки сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к событиям в Керченском проливе 25 ноября.