Адвокат розповів про умови утримання заарештованого в анексованому Криму Курбединова

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

За словами адвоката Семедляева, з Курбединовым вдалося поговорити лише по телефону

Заарештований в анексованому Росією Криму адвокат Еміль Курбединов знаходиться в сімферопольському спецприймальнику для адміністративно затриманих, умови утримання задовільні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність" на сторінці Facebook.

За словами адвоката Едема Семедляєва, черз те, що у вихідні в спецприймальник не пускають відвідувачів, йому не вдалося відвідати Курбединова.

"Вдалося поговорити з Емілем Курбединовим тільки по телефону. Почуває себе нормально і передає всім великий селям (вітання, - ред.). Попросив тільки сигарети і чисту воду. Я йому відразу передав. Було багато запитань до нього, але не хотів це обговорювати по телефону. Планую потрапити до нього в понеділок", - зазначив Семедляєв.

Зазначимо, Еміля Курбединова затримали в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Затримання відбулося вранці 6 грудня 2018.

7 грудня підконтрольний РФ "Київський районний суд Сімферополя" заарештував його на 5 діб.

Після цього Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" в Сімферополі заарештувати адвоката Еміля Курбединова, який захищав захоплених в Керченській протоці українських моряків.