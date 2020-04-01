Адвокат просит проверить обеспеченность масками политзаключенных в аннексованном Крыму

Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Адвокат обеспокоен тем, что в антисанитарных условиях симферопольского изолятора невозможно гарантировать безопасность людей

Назим Шейхмамбетов направил запросы в СИЗО Симферополя с просьбой проверить, обеспечены ли фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" Шабан Умеров, Рустем Сейтмеметов, проукраинский активист Олег Приходько средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Адвокат обеспокоен тем, что в антисанитарных условиях симферопольского изолятора, о которых ранее неоднократно заявляли правозащитные организации и адвокаты политзаключенных, невозможно гарантировать безопасность людей.

"Меня интересует, обеспечены мои подзащитные индивидуальными средствами защиты от заражения COVID-19, медицинскими изделиями, которые закрывают рот и нос человека, и обеспечивают барьер для прямой передачи инфекционных частиц. Проводится антисептическая обработка камер, проводится осмотр медицинскими работниками? Измеряется ли температура тела? Проводится тестирование на предмет наличия симптомов инфекционного заболевания, в том числе COVID-19?", - говорит Шейхмамбетов.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла о нарушении прав украинского политзаключеного Сервера Мустафаева. Ему не оказывают медицинскую помощь, ограничивают получение посылок, не предоставляют продукты питания во время перемещения из СИЗО до суда, а также лишают возможности принимать душ и совершать прогулки на свежем воздухе.

Также сообщалось, что в России систематически нарушаются права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекиряева.