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Адвокат просить перевірити забезпеченність масками політв’язнів в анексованому Криму

Новини » Суспільство     01.04.2020 - 22:30
Адвокат просить перевірити забезпеченність масками політв’язнів в анексованому Криму
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Адвокат стурбований тим, що в антисанітарних умовах сімферопольського ізолятора неможливо гарантувати безпеку людей

Назім Шейхмамбетов направив запити в СІЗО Сімферополя з проханням перевірити, чи забезпечені фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" Шабан Умеров, Рустем Сейтмеметов, проукраїнський активіст Олег Приходько засобами захисту від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокат стурбований тим, що в антисанітарних умовах сімферопольського ізолятора, про які раніше неодноразово заявляли правозахисні організації та адвокати політв’язнів, неможливо гарантувати безпеку людей.

"Мене цікавить, чи забезпечені мої підзахисні індивідуальними засобами захисту від зараження COVID-19, медичними виробами, які закривають рот і ніс людини, і забезпечують бар’єр для прямої передачі інфекційних частинок. Чи проводиться антисептична обробка камер, чи проводиться огляд медичними працівниками? Вимірюється чи температура тіла? Чи проводиться тестування на предмет наявності симптомів інфекційного захворювання, в тому числі COVID-19?", - говорить Шейхмамбетов.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявляла про порушення прав українського політв'язня Сервера Мустафаєва. Йому не надають медичну допомогу, обмежують отримання посилок, не надають продукти харчування під час переміщення із СІЗО до суду, а також позбавляють можливості приймати душ і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Також повідомлялося, що в Росії систематично порушуються права незаконно засуджених кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекіряєва.

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