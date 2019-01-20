РФ ищет способы давления на адвокатов украинских моряков, - Джелялов

Фото: Нариман Джелялов (facebook.com/nariman.dzhelyal)

Джелялов считает, что РФ не ожидала такой поддержки украинских моряков в оккупированном Крыму

Заместитель председателя Меджлиса крымскоготатарского народа Нариман Джелялов сообщил, что в оккупированном Крыму готовятся попытки давления на адвокатов, которые участвуют в защите захваченных войсками РФ украинских моряков около Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джелялова в Facebook.

"Мы вполне можем ожидать очередные попытки давления на адвокатов, по примеру Фейгина, Полозова, Курбединова, Беньяша и др., с целью, как минимум понудить их отказаться от защиты военнопленных украинских моряков, либо, как максимум, лишить их вообще права заниматься адвокатской практикой", - заявил Джелялов.

Также он подчеркнул, что это может привести к серьезным последствиям, если десятки нынешних и будущих политзаключенных останутся без защиты.

Джелялов отметил, что власти РФ не могли ожидать, что на защиту украинских моряков встанут жители Крыма, среди которых и адвокаты.

"Уверен, что в крымском руководстве этот факт был воспринят чуть ли не как личное оскорбление, очередной саботаж пропагандистской картинки всеобщего согласия и благополучия в Крыму" - сообщил Джелялов.

Заместитель председателя Меджлиса подчеркнул, что накануне стало известном о том, что "группа серьезных дядь" ищет варианты для давления на адвокатов для того, чтобы они отказались от защиты украинских пленных моряков.

Напомним, один из пленных украинских моряков нуждается в медицинском обследовании. По словам адвоката, ранение руки, которое Сорока получил во время нападения ВМС РФ на украинские корабли в Керченском проливе, до сих пор не восстанавливается.