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Адвокат Полозов в ПАРЄ підніме питання про утримуваних РФ українських моряків

Новини » Політика    21.01.2019 - 15:54
Адвокат Полозов в ПАРЄ підніме питання про утримуваних РФ українських моряків
Фото: Микола Полозов (Уніан)

Також Полозов підніме питання про політв'язнів

Адвокат Микола Полозов заявив, що на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі підніме питання про захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

"Я буду завтра і в середу (22 та 23 січня, - ред.) у ПАРЄ. Мета візиту: я збираюся взяти участь у кількох тематичних заходах, які стосуються, насамперед, військовополонених українських моряків. Також і про політв'язнів, які знаходяться як в Криму, так і на території Росії. Крім заходів буде ряд зустрічей, зокрема з президентом ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є і зустріч з представниками делегацією Верховної Ради України та низкою інших європейських чиновників", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарского народу Наріман Джеляль повідомляв, що в окупованому Криму готуються спроби тиску на адвокатов які беруть участь в захисті захоплених військами РФ українських моряків біля Керченської протоки.

Зазначимо, моряк Василь Сорока, який перебуває у військовому полоні в Російській Федерації, потребує у медичному обстеженні.

РБК-Україна писало, що адвокати затриманих в Керченській протоці українських моряків оскаржили рішення суду в Москві про продовження їм арешту. Додамо, суд у Росії 16 січня продовжив термін арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

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