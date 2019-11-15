Адвокат из окружения Трампа будет представлять интересы Коломойского в суде

Интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского в американском суде будет представлять адвокат Марк Касовиц, на протяжении нескольких лет работавший с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает агентство Bloomberg.

Ссылаясь на материалы суда в штате Делавэр, агентство отмечает, что речь идет о судебных тяжбах, связанных с обвинениями в адрес Коломойского со стороны руководства ПриватБанка.

Суть гражданского иска сводится к тому, что Коломойский якобы вывел из банка несколько миллиардов долларов. На эти средства, по версии стороны обвинения, были закуплены бизнес и недвижимость в США.

Напомним, "ПриватБанк" подает кассацию на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест", которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров компаний, связанных с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Известно, что до национализации "ПриватБанка" он предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, вдвое ниже рыночной - от 10 до 12% годовых в гривне.

Добавим, что в декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован и докапитализирован на сумму 155 млрд гривен Коломойский считает национализацию незаконной, из-за чего подал иск. Хозсуд Киева в конце февраля 2019 года Хозсуд Киева признал недействительной национализацию этого банка.

При этом Нацбанк Украины в декабре 2018 подал иск в суд Женевы с целью взыскать с Коломойского задолженность в размере 9,2 млрд гривен.

Также в британских судах проходят разбирательства по иску нынешнего руководства национализированного ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Цель - вернуть выведенные из ПриватБанка средства.