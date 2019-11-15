Адвокат з оточення Трампа буде представляти інтереси Коломойського в суді

Інтереси українського бізнесмена Ігоря Коломойського в американському суді представлятиме адвокат Марк Касовіц, який протягом декількох років працював з президентом США Дональдом Трампом. Про це передає агентство Bloomberg.

Посилаючись на матеріали суду в штаті Делавер, агентство зазначає, що йдеться про судових позовах, пов'язаних із звинуваченнями в адресу Коломойського з боку керівництва ПриватБанку.

Суть цивільного позову зводиться до того, що Коломойський нібито вивів з банку кілька мільярдів доларів. На ці кошти, за версією сторони обвинувачення, були закуплені бізнес і нерухомість в США.

Нагадаємо, "ПриватБанк" подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест", яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Відомо, що до націоналізації "ПриватБанку" він надавав кредити пов'язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, що вдвічі нижче ринкової - від 10 до 12% річних у гривні.

Додамо, що в грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований і докапіталізованоий на суму 155 млрд гривень. Коломойський вважає незаконною націоналізацію, тож подав позов. Госпсуд Києва в кінці лютого 2019 року Госпсуд Києва визнав недійсною націоналізацію цього банку.

При цьому Нацбанк України в грудні 2018 подав позов в суд Женеви з метою стягнути з Коломойського заборгованість у розмірі 9,2 млрд гривень.

Також в британських судах проходять розгляди за позовом нинішнього керівництва націоналізованого ПриватБанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Мета - повернути виведені з ПриватБанку кошти.