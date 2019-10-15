Адвокат назвал имя украинца, который попал в списки по обмену пленными

Украинец Константин Давыденко, которому Верховный суд России во вторник сократил тюремный срок за шпионаж до семи лет, включенный в списки по обмену пленными. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, сообщают росСМИ.

По словам Динзе, суд учел проблемы осужденного со здоровьем, в том числе подозрение на диабет, а также его помощь следствию и положительные характеристики. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате. Зеленский уточнил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общение по этому вопросу с Россией нет.

В частности, помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков обмена пленными между Украиной и РФ.