Адвокат назвав ім'я українця, який потрапив у списки по обміну полоненими

Українець Костянтин Давиденко, яким Верховний суд Росії у вівторок скоротив тюремний термін за шпигунство до семи років, включений у списки по обміну полоненими. Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінз, повідомляють росЗМІ.

За словами Дінзе, суд врахував проблеми засудженого зі здоров'ям, у тому числі підозру на діабет, а також його допомогу слідству і позитивні характеристики. Адвокат підкреслив, що його підзахисний не укладав угод зі слідством, тільки надавав допомогу.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований раніше обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі. Зеленський уточнив, що Україна підготувала дві позиції по обміну, проте поки спілкування з цього питання з Росією немає.

Зокрема, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.