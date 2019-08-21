Адвокат Карпюка подтвердил, что политзаключенного перевезли в Москву

Адвокат Алексей Барановский подтвердил, что его подзащитного украинского политзаключенного Николая Карпюка вывезли в Москву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Барановского в Facebook.

По сообщению адвоката, о том, что Карпюка увезли в Москву ему стало известно со слов персонала тюремного учреждения "Владимирский централ", где украинский политзаключенный находился.

"Сегодня я был записан на 13:00 по электронной очереди на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет, и его увезли несколько дней назад в Москву", - написал Барановский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации заявили о возможной выдаче пятерых украинских политзаключенных. Среди них Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.

Позже появилась информация о том, что Россия освободила украинского политзаключенного Романа Терновского.

Также сообщалось, что Зеленский сменил состав комиссии по помилованиям, что возможно, связано, в том числе, с подготовкой большого обмена заключенными между Украиной и Российской Федерацией.