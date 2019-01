Адвокат Фірташа: прокурори США визнали помилку в доказах

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

За словами адвоката, McKinsey були змушені визнати авторство документа після публікації NYT

Прокурори в США визнали, що документ, який є доказом справі бізнесмена Дмитра Фірташа, складений консалтинговою фірмою McKinsey, а значить не має відношення до Фірташа. Про це заявив адвокат Фірташа Ленні Девіс в ході міжнародної телефонної прес-конференції для американської, європейської та індійської преси, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

На думку Девіса, McKinsey були змушені визнати авторство документа після публікації NYT.

"Слід зазначити, що компанія McKinsey опублікувала своє повідомлення вже після публікації в New York Times. Спочатку, коли стаття писалася ще, журналіст звернувся до компанії з проханням підтвердити, що вони були авторами слайда, але вони відмовилися. Потім, після публікації статті, вони опублікували повідомлення, заперечуючи, що New York Times цитував слайд, вирвавши суть з контексту, але при цьому визнавши, що це був їх слайд, і пожурив працівника, що створив його. Це перший важливий момент – про це не йшлося, поки тему не підняв New York Times", - заявив він.

На думку адвоката, другий момент у цій справі ще більш обурливий, оскільки прокурори США вже якийсь час тому визнали свою помилку, кажучи, що цей слайд створений компанією McKinsey.

"Що пан Фірташ ніколи не бачив і не знав про нього – в той час, і з моменту пред'явлення обвинувачення, він нічого не знав про нього, поки вони не направили лист австрійським властям і доклали його, описуючи його як "явний доказ" того, що це саме пан Фірташ запропонував схему з підкупом. І в рамках цієї прес-конференції сьогодні вперше ми звертаємося з поважної проханням, щоб чиказькі прокурори визнали незаперечний факт, що вони перекрутили правду, можливо, не відаючи про це", - заявив Девіс.

Адвокат бізнесмена заявив, що американські прокурори могли зробити це в невіданні в той час, коли вони направляли листа до Австрії у серпні 2014 року, і описували цей слайд, створений компанією McKinsey, як "явний доказ".

"Проте тепер, коли вони знають, що це неправда, ми звертаємося до прокурорів з проханням публічно відкликати то заяву, помилкову заяву, перш, ніж австрійський Верховний суд винесе остаточний вердикт щодо екстрадиції пана Фірташа", - сказав Девіс.

Представник Фірташа також розповів, що даний випадок є унікальним з точки зору правових процедур у США, згідно з яким обвинувачений, про який пишуть в заголовках перших сторінок видань по всьому світу у зв'язку з обвинуваченням у дачі хабарів, не має право отримати докази, які є проти нього, якщо тільки він не здасться і не приїде в США сам.

"Це уперше у нас таке, що ми дізналися, що криється за ширмою, що є у чиказьких прокурорів. Коли нам вдалося дізнатися, що пан Фірташ не знав і не мав відношення до слайда, створеному компанією McKinsey, яка тепер це вже визнала", - зазначив Девіс.

Раніше повідомлялося, що приводом для прес-конференції Девіса послужило розслідування 31 грудня 2018 року в газеті New York Times. На думку захисту Фірташа, розслідування видання доводить, що документ, на який посилалися прокурори США як "явне доказ" наміри Фірташа підкупити індійських чиновників для отримання ліцензії на видобуток індійського титану, насправді написаний компанією McKinsey & Company, і не має відношення до Фірташа і його колег.