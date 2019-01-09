У Фирташа призвали прокуроров признать обвинения ложными

Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Адвокат призвал прокуроров "внести изменения в реестр"

Прокурорам США следует признать ошибочными свои утверждения относительно доказательств по делу бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом во время международной телефонной пресс-конференции для американской, европейской и индийской прессы заявил адвокат Лэнни Дэвис, представитель в США Дмитрия Фирташа, которого обвиняют прокуроры департамента юстиции США в Чикаго, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

В частности, адвокат призвал их "внести изменения в реестр" относительно "ложного" заявления в австрийские суды.

По данным издания, поводом для пресс-конференции послужила публикация 31 декабря 2018 года в New York Times с большим отчетом, который, по мнению защиты Фирташа, доказывает, что документ, на который ссылались прокуроры США как на "явное доказательство" намерения Фирташа подкупить индийских чиновников для получения лицензии на добычу индийского титана, вовсе не является таким доказательством.

В связи с расследованием NYT, доказательством по отношению к Фирташу есть один слайд из презентации PowerPoint, в котором упоминалось об использовании взяток для оплаты перечисленных в нем индийских чиновников за получение лицензии на добычу полезных ископаемых.

"Фактически этот слайд, как и сама презентация, были созданы исключительно компанией McKinsey&Company, а не Фирташем и его коллегами", - заявил Дэвис.

Таким образом, по словам адвоката, не Фирташ, а компания McKinsey создала слайд, в котором предлагалось использовать взятки, и который прокуроры США называли "четким доказательством" участия Фирташа в даче взяток.

"Бесспорным фактом, о котором сообщило издание New York Times 31 декабря 2018 года, является то, что прокуроры Чикаго сделали неправильные, как теперь уже доказано, утверждение в заявлениях австрийской власти о том, что слайд презентации, представленной компании Boeing, включал рекомендацию платить взятки конкретным индийским чиновникам за получение лицензии на добычу полезных ископаемых, и это не было, как заявляли прокуроры, "явным доказательством" того, что Фирташ предлагал план подкупа индийских чиновников, а скорее было слайдом, созданным и представленным компанией McKinsey, а не Фирташем. McKinsey фактически признали этот факт в публикации в ответ на статью в New York Times", - отметил Дэвис.

Дэвис также напомнил, что обвинительный акт Фирташа, обнародованный в 2013 году, "не содержал ни одного слова или утверждения о том, что господин Фирташ давал взятки кому-нибудь в Индии или где-нибудь еще".

"Мы надеемся и верим, что прокуроры Чикаго направят соответствующие письменные заявления министра юстиции Австрии, а также в австрийские суды для исправления записи в реестре (теперь, когда они точно знают, что их письменное обвинение против господина Фирташа, основанное на том слайде, было ошибочным), и отзовут свое ложное утверждение о том, что слайд был "явным доказательством", и не доказательство вовсе, что Дмитрий Фирташ предлагал взятки", - заявил Дэвис.