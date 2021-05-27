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Адвокат девушки Протасевича не смог второй день подряд попасть к ней в СИЗО

Автор: РБК-Украина

Адвокат арестованной в Беларуси девушки белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софьи Сапеги не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.

Об этом "ТАСС" сообщил адвокат задержанной Александр Филанович.

По его словам, он завтра намерен встретится с подзащитной.

"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софию, попытка посетить Софию будет предпринята адвокатом завтра", - заявил Филанович.

Напомним, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра во время встречи в Сочи обсудят возможность передачи Сапеги в РФ.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

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