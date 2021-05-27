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Адвокат дівчини Протасевича не зміг другий день поспіль потрапити до неї в СІЗО

Автор: РБК-Україна

Адвокат заарештованої в Білорусі дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги не зміг відвідати підзахисну в СІЗО. В ізоляторі нібито не вистачало кабінетів для побачень адвокатів.

Про це "ТАСС" повідомив адвокат затриманої Олександр Філанович.

За його словами, він завтра має намір зустрінеться з підзахисною.

"Сьогодні через брак кабінетів для побачень адвокатів в СІЗО КДБ адвокату також не вдалося відвідати Софію, спроба відвідати Софію буде зроблена адвокатом завтра", - заявив Філанович.

Нагадаємо, президенти Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін завтра під час зустрічі в Сочі обговорять можливість передачі Сапеги в РФ.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

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Новини України арештБілорусьРоман Протасевич