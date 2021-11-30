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Адвокат по делу "Роттердам+" обвинил ЦПК в давлении на судей ВАКС

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 17:39
Адвокат по делу "Роттердам+" обвинил ЦПК в давлении на судей ВАКС Фото: ВАКС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Активистов "Центра противодействия коррупции" обвинили в давлении на судей Высшего антикоррупционного суда накануне рассмотрения апелляции о законности закрытия дела "Роттердам+".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Артема Трекке в колонке для издания "Главком".

"Руководитель ЦПК по сути предлагает нам игнорировать текущие решения САП и ВАКС об окончании сроков расследования и недостаточности доказательств обвинения. Господин Шабунин хорошо понимает, что его призыв к власти по борьбе "за Роттердам" должен создать определенное давление на суд и, не имея юридической сильной позиции, он использует политическую", - отметил Трекке.

По словам адвоката, такие действия совершаются в интересах олигарха Игоря Коломойского, чьи заводы являются единственными жалобщиками по делу и единственные в стране считают себя "потерпевшими".

"Формула "Роттердам+" имеет особый медийный статус, в том числе благодаря усилиям олигарха Коломойского. Закрытие дела "Роттердам+" оспаривают представители заводов Игоря Коломойского - Никопольского завода ферросплавов и Запорожского ферросплавного завода. Эти два завода единственные во всей стране считают себя потерпевшими от действия формулы "Роттердам+" и никто другой за 4 года истории так и не появился", - добавил адвокат.

Напомним, 10 ноября инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела. Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".

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