Инициатор дела "Роттердам+" признал решение ВАКС об обоснованности его закрытия

Экс-нардеп Виктор Чумак, по заявлению которого в 2017 году НАБУ открыло дело "Роттердам+", прекратил оспаривать решение прокуратуры о его закрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Центра противодействия коррупции".

"Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по "Роттердам+", - сообщил ЦПК, уточнив, что Чумак согласился с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела.

Сам Виктор Чумак подтвердил, что отказался от попыток оспаривать решение ВАКС о закрытии дела. Он объяснил это нежеланием сотрудничать с Игорем Коломойским, который пытается возобновить это дело в собственных интересах.

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", - пояснил Виктор Чумак.

Чумак являлся единственным законным заявителем по делу "Роттердам+", что подтверждено решением суда первой инстанции. Таким образом после отзыва Чумаком своего иска, заявителей в этом процессе больше не осталось.

Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество.