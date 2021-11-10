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Инициатор дела "Роттердам+" признал решение ВАКС об обоснованности его закрытия

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Киев, Среда 10 ноября 2021 11:04
Инициатор дела "Роттердам+" признал решение ВАКС об обоснованности его закрытия Фото: ВАКС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Экс-нардеп Виктор Чумак, по заявлению которого в 2017 году НАБУ открыло дело "Роттердам+", прекратил оспаривать решение прокуратуры о его закрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Центра противодействия коррупции".

"Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по "Роттердам+", - сообщил ЦПК, уточнив, что Чумак согласился с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела.

Сам Виктор Чумак подтвердил, что отказался от попыток оспаривать решение ВАКС о закрытии дела. Он объяснил это нежеланием сотрудничать с Игорем Коломойским, который пытается возобновить это дело в собственных интересах.

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", - пояснил Виктор Чумак.

Чумак являлся единственным законным заявителем по делу "Роттердам+", что подтверждено решением суда первой инстанции. Таким образом после отзыва Чумаком своего иска, заявителей в этом процессе больше не осталось.

Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество.

Напомним, дело "Роттердам+" длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.

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