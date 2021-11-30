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Адвокат у справі "Роттердам+" звинуватив ЦПК у тиску на суддів ВАКС

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 17:39
Адвокат у справі "Роттердам+" звинуватив ЦПК у тиску на суддів ВАКС Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Активістів "Центру протидії корупції" звинуватили у тиску на суддів Вищого антикорупційного суду напередодні розгляду апеляції про законність закриття справи "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Артема Трекке в колонці для видання "Главком".

"Керівник ЦПК по суті пропонує нам ігнорувати поточні рішення САП и ВАКС про закінчення строків розслідування і недостатність доказів обвинувачення. Пан Шабунін добре розуміє, що його заклик до влади щодо боротьби "за Роттердам" має створити певний тиск на суд і, не маючи юридичної сильної позиції, він використовує політичну", - зазначив Трекке.

За словами адвоката, такі дії вчиняються в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, чиї заводи є єдиними скаржниками у справі і єдині в країні вважають себе "потерпілими".

"Формула "Роттердам+" має особливий медійний статус, в тому числі завдяки зусиллям олігарха Коломойського. Закриття справи "Роттердам+" оскаржують представники заводів Ігоря Коломойського - Нікопольського заводу феросплавів і Запорізького феросплавного заводу. Ці два заводи єдині на всю країну вважають себе потерпілими від дії формули "Роттердам+" і ніхто інший за 4 роки історії так і не з’явився", - додав адвокат.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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