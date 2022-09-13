"Адское пламя" против России. Что известно о ракетах Hellfire, которые получат ВСУ

Сколько ракет получит Украина

По словам министра обороны Норвегии Арильда Грамма, украинская сторона получит 160 ракет Hellfire, а также пусковые установки и блоки наведения для них.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям", - отметил он.

Изначально ракеты покупались для норвежской береговой охраны, но уже подходит к концу срок эксплуатации и их планировали снять с вооружения. Перед отправкой ракеты были протестированы, а украинские операторы уже прошли обучение на Hellfire.

Фото: пусковая установка с ракетой Hellfire на учениях Joint Viking в Финнмарке, 2017 год (Jonny Karlsen/Armed Forces of Norway)

Что известно о Hellfire

Это американская ракета класса "воздух-поверхность" с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (принцип "выстрелил и забыл"). Дословный перевод Hellfire - адское пламя.

Основными носителями выступают вертолеты огневой поддержки. С 2007 года устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator.

Hellfire первоначально разрабатывалась как противотанковая управляемая ракета. Но по мере своего развития, оснащения новыми типами боевых частей и модернизации системы наведения, стала многоцелевой высокоточной системой вооружений. Может применяться с авиационных, морских и наземных платформ по бронированной технике, укреплениям и другим видам наземных и надводных целей на дальности до 8 км.

Технические характеристики:

скорость - 1235 км/ч;

дальность прямого поражения - 7,1 км;

дальность косвенного поражения - 8 км;

минимальное расстояние - 0,5-1,5 км;

масса - 46 кг;

длина - 163 см;

диаметр - 18 см;

размах стабилизаторов - 33 см.

В зависимости от модификации может иметь тандемный боеприпас, бронебойную или боеголовку с добавлением металлического заряда. В частности, модель Hellfire (М) может использоваться для поражения бункеров, средств РЭБ, зданий, коммуникаций и мостов.

Hellfire (L) считается противотанковой ракетой, имеет систему радарной наводки, устойчивую к помехам, поражает цели на дальности до 9 км. На сегодня неизвестно, ракеты какой модификации получит Украина.

Наземную пусковую установку для Hellfire можно перевозить на транспорте или нести вручную. Также ее можно монтировать на подвижных платформах.

В комплекс входят несколько основных компонентов:

пусковая дистанционно управляемая установка и сама ракета Hellfire

оптико-электронная станция наблюдения и наведения

пульт оператора

Боевое применение

Согласно данным из открытых источников, США во время войны в Персидском заливе в 1991 году выпустили около 4 000 ракет. Во время операции "Анаконда" в Афганистане в 2002 году Hellfire впервые была использована беспилотником Predator. Ее выпустили по бункеру талибов, ракета успешно поразила цель.

А в августе 2022 года стало известно, что в Кабуле (Афганистан) двумя ракетами Hellfire R9X, выпущенных с неназванного беспилотника, был уничтожен главарь террористической организации "Аль-Каида" Айман аз-Завахири. Причем никто больше не пострадал.

У ракет данной модификации нет боеголовки, но она использует шесть лезвий-лопастей, которые буквально раздавливают и разрезают цель.

Украина уже использовала ракеты типа Hellfire

В июне 2022 года стало известно, что в ходе отражения российской агрессии Украина применяла британские ракеты Brimstone. Это модификация Hellfire, которая оснащается трехрежимной радиолокационной системой наведения миллиметрового диапазона длин волн и лазерной системой наведения. Может поражать как подвижные, так и неподвижные цели.

Также в июне сообщалось о поставках переносных противокорабельных ракетных комплексов RBS-17 Robot. Они стреляют ракетами RBS-17 - шведским вариантом AGM-114 Hellfire, адаптированным для стрельбы по морским целям.

Кроме того, украинская сторона запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle с ракетами Hellfire. На данный момент неизвестно, чтобы Вооруженные силы получали такие образцы, о передаче боевых дронов еще не объявлялось.