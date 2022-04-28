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Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle

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США, Четверг 28 апреля 2022 05:46
Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle Фото: беспилотник MQ-1C Grey Eagle (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Помимо тяжелой артиллерии и ракетных систем, Минобороны Украины также просит у США ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle с соответствующими боеприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Ждем положительных результатов", - заявили в Министерстве обороны Украины.

Пентагон уже отправил Украине несколько небольших беспилотников-камикадзе Switchblade и новый Phoenix Ghost с аналогичными возможностями.

Но украинские официальные лица говорят, что им также нужны более совершенные Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий.

Сообщается, что Украина уже провела переговоры с General Atomics, производителем беспилотников, о получении этих систем. Но любая продажа или передача американского оружия потребует одобрения правительства США, особенно Государственного департамента и Пентагона.

Напомним, три четверти американцев поддерживают поставки оружия в Украину.

Ранее президент Болгарии выступил против поставок оружия для Украины.

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