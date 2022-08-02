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Лидера "Аль-Каиды" ликвидировали не взрывающейся ракетой: что о ней известно

Новина українською →
США, Вторник 02 августа 2022 18:06
Лидера "Аль-Каиды" ликвидировали не взрывающейся ракетой: что о ней известно Фото: лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири ликвидировали ракетой Hellfire R9X (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири был ликвидирован в столице Афганистана, Кабуле. Объявив о его смерти в телеобращении, президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции, проводившейся в минувшие выходные, жертв среди гражданского населения нет. Позже стало известно, что террориста ликвидировали с беспилотника, "начиненного" ракетами Hellfire R9X, две из которых попали в цель.

РБК-Украина собрало все, что известно об этой ракете, использование которой ни Пентагон, ни ЦРУ ни разу официально не признавали.

Что такое Hellfire 9X?

Ракета запускается с беспилотника Predator. У нее нет боеголовки, но она использует шесть лезвий, которые летят на высокой скорости, раздавливая и разрезая цель. Эти лезвия-лопасти, разворачиваются за мгновение до удара. Они прорезают цель, не вызывая взрыва. Предыдущая версия этого оружия оставляла после себя следы ожогов и обломков, чего не происходит с R9X.

Именно по этой причине это оружие называют "летающим гинсу" в честь телевизионной рекламы 1980 года о японских кухонных ножах, которые аккуратно разрезают алюминиевые банки и остаются идеально острыми.

На некоторых фотографиях, размещенных в Интернете, видно воздействие этих ракет. На одной из этих старых фотографий в Twitter якобы изображена машина, уничтоженная Hellfire R9X в Идлибе, Сирия. Пентагон и ЦРУ никогда не признавали использование ракет Hellfire R9X.

Технические характеристики

Hellfire - противотанковое оружие, разработанное в 1980-х годах, которое несколько раз модифицировали в США, особенно после терактов 11 сентября, чтобы поражать только конкретного человека или цель.

Hellfire R9X имеет длину чуть более пяти футов (около 1,5 м) и весит чуть более 100 фунтов (около 45 кг) и не оставляет после себя никаких следов.

Лидера &quot;Аль-Каиды&quot; ликвидировали не взрывающейся ракетой: что о ней известно

Где Hellfire R9X использовалась раньше?

R9X впервые была использована в марте 2017 года, когда высокопоставленный лидер "Аль-Каиды" Абу аль-Хайр аль-Масри был убит ударом беспилотника во время поездки в автомобиле в Сирии.

Позже его использовали во время операции по ликвидации инструктора, связанного с "Аль-Каидой", в Сирии в 2020 году. Согласно сообщениям, США использовали то же оружие и в 2019 году.

В отчете WSJ со ссылкой на представителей министерства обороны США говорится, что ракета Hellfire использовалась 6 раз, в том числе в операциях в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали.

Как сообщалось, США провели контртеррористическую операцию, в ходе которой убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Его ликвидировали ударом беспилотника. Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды".

В МИД Саудовской Аравии приветствовали сообщение президента США Джо Байдена об убийстве лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

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