ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, какое оружие Швеция поставит Украине

Новина українською →
Швеция, Понедельник 06 июня 2022 00:21
Стало известно, какое оружие Швеция поставит Украине Фото: стало известно, какое оружие Швеция поставит Украине (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Власти Швеции одобрили поставку в Украину снайперских винтовок и противотанковых гранатометов. Стокгольм принял новую программу поддержки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

По данным издания, речь идет о винтовках AG90 и боеприпасах к ним, а также о 5 тыс. гранатометах AT4. Швеция также намерена внести 60 млн шведских крон (6,1 млн долларов) в созданный НАТО фонд поддержки ВСУ.

АТ4 - это 84-мм одноразовый гранатомет производства шведской компании Saab Bofors Dynamics. Он имеет дальность стрельбы от 200 до 600 м и может пробивать броню до 460 мм.

AG 90 - шведский вариант американской снайперской винтовки Barrett M82 калибра 12,7 мм. Максимальная дальность стрельбы около 1,8 км.

Ранее сообщалось, что Швеция поставит Украине переносной противокорабельный ракетный комплекс RBS-17 Robot. Ожидается, что поставка будет включать 17 комплектов.

RBS-17 - шведский вариант американской противотанковой управляемой ракеты AGM-114 Hellfire, адаптированной для стрельбы по морским целям. Ракета производится с 1987 года.

Напомним, правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро. В нее войдут также противокорабельные ракеты и противотанковое оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Оружие в Украине
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине