Стало известно, какое оружие Швеция поставит Украине

Власти Швеции одобрили поставку в Украину снайперских винтовок и противотанковых гранатометов. Стокгольм принял новую программу поддержки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

По данным издания, речь идет о винтовках AG90 и боеприпасах к ним, а также о 5 тыс. гранатометах AT4. Швеция также намерена внести 60 млн шведских крон (6,1 млн долларов) в созданный НАТО фонд поддержки ВСУ.

АТ4 - это 84-мм одноразовый гранатомет производства шведской компании Saab Bofors Dynamics. Он имеет дальность стрельбы от 200 до 600 м и может пробивать броню до 460 мм.

AG 90 - шведский вариант американской снайперской винтовки Barrett M82 калибра 12,7 мм. Максимальная дальность стрельбы около 1,8 км.

Ранее сообщалось, что Швеция поставит Украине переносной противокорабельный ракетный комплекс RBS-17 Robot. Ожидается, что поставка будет включать 17 комплектов.

RBS-17 - шведский вариант американской противотанковой управляемой ракеты AGM-114 Hellfire, адаптированной для стрельбы по морским целям. Ракета производится с 1987 года.

Напомним, правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро. В нее войдут также противокорабельные ракеты и противотанковое оружие.

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