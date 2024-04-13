За адресою, на роботі, на блокпосту. Повістки можуть вручати не тільки ТЦК

Зазначається, що зразок повістки регламентований постановою Кабміну №1487. Але там не вказано конкретних місць її виписування чи вручення. Тому вручити повістку можна як за адресою проживання громадянина, так і на блокпосту чи за місцем роботи.

При цьому повістки можуть виписувати не тільки центри комплектування, а й виконавчі органи сільських, селищних та міських рад за розпорядженням відповідного ТЦК та СП.

Фактично вручати повістки представники органів місцевої влади можуть за місцем проживання.

Сама повістка має бути повністю заповненою, тобто містити всі необхідні дані - прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного, дату, час і адресу прибуття та підпис начальника ТЦК або керівника органу місцевого самоврядування, скріплений печаткою.

"При цьому частина даних може бути внесена до повістки заздалегідь для пришвидшення процедури. Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою", - пояснюють у ТЦК.