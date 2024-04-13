По адресу, на работе, на блокпосту. Повестки могут вручать не только ТЦК

Отмечается, что образец повестки регламентирован постановлением Кабмина №1487. Но там не указаны конкретные места ее выписки или вручения. Поэтому вручить повестку можно как по адресу проживания гражданина, так и по блокпосту или по месту работы.

Повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

Фактически вручать повестки представители органов местной власти могут по месту жительства.

Сама повестка должна быть полностью заполнена, то есть содержать все необходимые данные - фамилию, имя, отчество военнообязанного, дату, время и адрес прибытия и подпись начальника ТЦК или руководителя органа местного самоуправления, скрепленный печатью.

"При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданина останавливают на блокпосту, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью", - объясняют в ТЦК.