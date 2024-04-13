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По адресу, на работе, на блокпосту. Повестки могут вручать не только ТЦК

Фото: в ТЦК объяснили, кто еще может вручать повестки (zoda gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Повести военнообязанным могут вручать не только сотрудники территориальных центров комплектования. Это могут делать исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК и СП в Facebook.

Отмечается, что образец повестки регламентирован постановлением Кабмина №1487. Но там не указаны конкретные места ее выписки или вручения. Поэтому вручить повестку можно как по адресу проживания гражданина, так и по блокпосту или по месту работы.

Повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

Фактически вручать повестки представители органов местной власти могут по месту жительства.

Сама повестка должна быть полностью заполнена, то есть содержать все необходимые данные - фамилию, имя, отчество военнообязанного, дату, время и адрес прибытия и подпись начальника ТЦК или руководителя органа местного самоуправления, скрепленный печатью.

"При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданина останавливают на блокпосту, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью", - объясняют в ТЦК.

 

Законопроект о мобилизации

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая, когда закон вступит в силу - читайте в нашем материале.

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