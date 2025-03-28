Адмірал НАТО не виключає прямий конфлікт з РФ: відповідь Москві буде катастрофічною
Починаючи з 1990-х років, Росія циклічно вдається до агресії та вторгнення в сусідні країни. Будь-який нерозважливий крок Москви у бік НАТО загрожуватиме їй катастрофічною відповіддю.
Про це розповів голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Драгоне, у Стратегічній концепції та Військовій стратегії НАТО, головними загрозами є:
- Російська Федерація (РФ);
- терористичні угруповання.
"Щодо можливого конфлікту (з Росією, - ред.), то як військовий я можу сказати, що якщо Росія зробить такий нерозважливий крок, відповідь буде катастрофічною для Москви. Без сумнівів, сили та можливості НАТО значно перевершують російські, - заявив він.
Голова Військового комітету НАТО зауважив, що саме завдяки позиції стримування та оборони ймовірність "зіткнення" Альянсу з Росією є низькою, втім, не виключеною.
Відповідаючи на питання про те, чи існує ризик вторгнення Росії на інші європейські країни, у разі поразки в Україні, він нагадав, що країни Балтії, Румунія, а також Польща є членами Альянсу, у зв'язку з чим ворог зіткнеться з відповіддю усіх 32 країн-членів.
"З іншого боку, починаючи з 1990-х років, Росія циклічно повторює свої дії - здійснює агресію та вторгнення до сусідніх країн, часто використовуючи гібридні та дестабілізаційні кампанії, що не досягають рівня повномасштабної війни. Ця модель поведінки вже добре вивчена", - пояснив він.
Альянс, як зауважив Драгоне, повинен стримувати будь-які потенційні амбіції РФ чи іншого супротивника щодо дій проти НАТО. У зв’язку з цим усі переговори мають підкріплюватися позицією сили, адже поєднання м’якої та жорсткої сили є унікальною особливістю цього військово-політичного союзу.
Ризик війни Росії та НАТО
Відносини між Росією та НАТО залишаються напруженими. Кремль регулярно погрожує країнам Альянсу, використовуючи ядерний шантаж і демонстративні військові навчання поблизу кордонів НАТО. Водночас Захід продовжує підтримувати Україну, постачаючи зброю, посилюючи санкції проти РФ і зміцнюючи оборону східного флангу Альянсу.
Попри те, що союзники Києва не прагнуть прямого військового зіткнення - вони готуються до можливих сценаріїв, зокрема провокацій або гібридних атак з боку Росії.
Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа допустив, що РФ може вдатись до нападу на країни Європи до 2030 року.
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