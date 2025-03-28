Адмирал НАТО не исключает прямой конфликт с РФ: ответ Москве будет катастрофическим

Начиная с 1990-х годов, Россия циклически прибегает к агрессии и вторжению в соседние страны. Любой безрассудный шаг Москвы в сторону НАТО будет угрожать ей катастрофическим ответом.

По словам Драгоне, в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО, главными угрозами являются:

Российская Федерация (РФ);

террористические группировки.

"Относительно возможного конфликта (с Россией, - ред.), то как военный я могу сказать, что если Россия сделает такой безрассудный шаг, ответ будет катастрофическим для Москвы. Без сомнений, силы и возможности НАТО значительно превосходят российские, - заявил он.

Глава Военного комитета НАТО отметил, что именно благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" Альянса с Россией является низкой, впрочем, не исключенной.

Отвечая на вопрос о том, существует ли риск вторжения России на другие европейские страны, в случае поражения в Украине, он напомнил, что страны Балтии, Румыния, а также Польша являются членами Альянса, в связи с чем враг столкнется с ответом всех 32 стран-членов.

"С другой стороны, начиная с 1990-х годов, Россия циклически повторяет свои действия - осуществляет агрессию и вторжение в соседние страны, часто используя гибридные и дестабилизирующие кампании, не достигающие уровня полномасштабной войны. Эта модель поведения уже хорошо изучена", - пояснил он.

Альянс, как отметил Драгоне, должен сдерживать любые потенциальные амбиции РФ или другого противника относительно действий против НАТО. В связи с этим все переговоры должны подкрепляться позицией силы, ведь сочетание мягкой и жесткой силы является уникальной особенностью этого военно-политического союза.