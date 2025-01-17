Адмірал НАТО назвав втручання КНДР у війну РФ проти України "стратегічною помилкою"

На прес-конференції після зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Північноатлантичного альянсу в Брюсселі топ-посадовець НАТО заявив, що "координація між російськими та північнокорейськими військами практично неможлива".

За його словами, приблизно "одна третина з приблизно 11 000 північнокорейських військових, направлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті".

Бауер додав, що насправді солдати КНДР використовуються Росією "не дуже ефективним способом", в тому числі й через мовну проблему, відсутність координації, та не використання їх російською стороною на "дуже вигідних позиціях".

"Північна Корея відкрито надає зброю Росії, і Росія також надає зброю Північній Кореї. Це створює проблему не лише для Південної Кореї, але й для Сполучених Штатів, які мають війська, розміщені на Корейський півострів", - сказав адмірал Бауер.

Він висловив здивування, що "найбільш ізольована у світі" КНДР раптом стала учасником війни в Європі. Представник НАТО назвав ситуацію, що склалася, "величезною зміною",

"Це означає, що Індо-Тихоокеанський регіон тепер раптово з'єднався з європейським театром спосіб, про який ніхто не думав, що це має величезні наслідки", - сказав адмірал.

Крім того, Бауер розділив відповідальність за долучення військових КНДР до війни РФ проти України на Москву та Пекін.

"Особливо враховуючи, що не тільки Росія, яка потребує боєприпасів і ракет, а й Китай зробили це принципово можливим", - заявив адмірал НАТО.

Бауер додав, що хоча Китай не постачає зброю безпосередньо до РФ, він "активно підтримує російський військово-промисловий комплекс".

В цьому контексті представник НАТО наголосив на необхідності для альянсу дати "об'єднану сильну відповідь".

"НАТО прямо сказало Китаю: "Ви не можете мати обидва варіанти". Китай не може, з одного боку, говорити, що він хоче підтримувати добрі відносини із Заходом і стверджувати, що підтримує Статут ООН, і водночас продовжувати підживлювати війни в Європі", - наголосив Бауер.

Війська КНДР у війні РФ проти України зазнають значних втрат

Нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що РФ втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні. Глава держави уточнив, що вже "3800 вбито або поранено" військових КНДР.

Нагадаємо також, наприкінці грудня 2024-го в Пентагоні заявили, що не бачать значної ефективності від атак солдатів КНДР в Курській області на тлі даних щодо їх суттєвих втратах.

Додамо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Вони, серед іншого, розповіли про значні втрати серед солдатів свого контингенту КНДР.

У звіті від 17 січня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що втрати військ КНДР становлять приблизно 92 солдати на день з моменту, коли вони розпочали брати участь у великих боях на початку грудня 2024 року.

За прогнозом експертів ISW, за нинішніх темпів втрат серед військ КНДР у Курській області, весь північнокорейський контингент може бути вбитий або поранений у боях вже до середини квітня 2025 року.