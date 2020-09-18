Адмінпослуги без хабарів: у Раді створили групу для доопрацювання закону

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті Верховної ради з питань організації державної влади створили робочу групу по розробці і підготовці до другого читання законопроекту про адміністративну процедуру. Ухвалення цього закону має викорінити хабарництво у сфері адмінпослуг.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Було прийнято рішення про створення робочої групи комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування по розробці і підготовці до другого читання проекту закону про адміністративну процедуру №3475", - наголошується у повідомленні.

Так, головою робочої групи призначили главу підкомітету з питань адмінпослуг і адміністративних процедур комітету Ларису Білозір.

До участі в роботі групи пропонується також залучити представників Апарату ВР, Офісу президента, Секретаріату Кабміну, центральних органів виконавчої влади та інше.

Нагадаємо, раніше ВР зробила крок до оновлення адміністративного законодавства: нардепи прийняли за основу в першому читанні відповідний законопроект №3475.

Мета документа - встановити порядок дій органів державної влади при наданні адмінпослуг українцям таких як надання дозволу на будівництво, призначення житлової субсидії або реєстрація земельної ділянки.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть скасувати судовий збір при оскарженні постанови про стягнення адміністративного штрафу: нардепи схвалили за основу законопроект №3424.