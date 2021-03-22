Админуслуги без взяток: Раде рекомендуют окончательно принять закон

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту принять законопроект об административной процедуре во втором чтении. Принятие этого закона должно искоренить взяточничество в сфере админуслуг.

Об этом сообщает информационное управление ВР.

Этот документ вводит единые правила взаимоотношений между органами власти и гражданином и бизнесом.

Его цель - установить порядок действий органов государственной власти при предоставлении админуслуг украинцам таких как предоставление разрешения на строительство, назначение жилищной субсидии или регистрация земельного участка. Предусматривается четкое и последовательное изложение процедуры обжалования решений, действий или бездействия органов власти.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу к проекту закона об административной процедуре №3475 и принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.