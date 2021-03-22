ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Админуслуги без взяток: Раде рекомендуют окончательно принять закон

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 17:19
Админуслуги без взяток: Раде рекомендуют окончательно принять закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту принять законопроект об административной процедуре во втором чтении. Принятие этого закона должно искоренить взяточничество в сфере админуслуг.

Об этом сообщает информационное управление ВР.

Этот документ вводит единые правила взаимоотношений между органами власти и гражданином и бизнесом.

Его цель - установить порядок действий органов государственной власти при предоставлении админуслуг украинцам таких как предоставление разрешения на строительство, назначение жилищной субсидии или регистрация земельного участка. Предусматривается четкое и последовательное изложение процедуры обжалования решений, действий или бездействия органов власти.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу к проекту закона об административной процедуре №3475 и принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020-го в комитете Рады создали рабочую группу по разработке и подготовке ко второму чтению этого проекта.

Ранее ВР сделала шаг к обновлению административного законодательства: нардепы приняли за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3475.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа: нардепы приняли за основу законопроект №3424.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада админуслуги
NEWS
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию