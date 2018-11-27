На админгранице с оккупированным Крымом усилили проверки

Пункт пропуска Чонгар (dpsu.gov.ua)

После введения военного положения на админгранице возможны ограничения

На административной границе с оккупированным Россией Крымом действует режим усиленного контроля и тщательная проверка граждан. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГНСУ также не исключают, что после введения военного положения будут введены определенные ограничения на пересечение админграницы с Крымом.

"Сейчас действует усиленный контроль. Также действует тщательная проверка граждан, пересекающих админграницу с Крымом в трех пунктах пропуска. Однако, в случае введения военного положения, не исключено, что будет введено ограничение на пересечение админграницы с Крымом конкретным группам граждан", - сообщил в ГНСУ.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.

Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.

Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Стоит отметить, военное положение не вводится в Автономной республике Крым