На админгранице с оккупированным Крымом усилили проверки

После введения военного положения на админгранице возможны ограничения
На административной границе с оккупированным Россией Крымом действует режим усиленного контроля и тщательная проверка граждан. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В ГНСУ также не исключают, что после введения военного положения будут введены определенные ограничения на пересечение админграницы с Крымом.
"Сейчас действует усиленный контроль. Также действует тщательная проверка граждан, пересекающих админграницу с Крымом в трех пунктах пропуска. Однако, в случае введения военного положения, не исключено, что будет введено ограничение на пересечение админграницы с Крымом конкретным группам граждан", - сообщил в ГНСУ.
Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.
Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.
Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
Стоит отметить, военное положение не вводится в Автономной республике Крым