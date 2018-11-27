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На адмінкордоні з окупованим Кримом посилили перевірки

Новини » Політика    27.11.2018 - 16:44
На адмінкордоні з окупованим Кримом посилили перевірки
Пункт пропуску Чонгар (dpsu.gov.ua)

Після введення воєнного стану на адмінкордоні можливі обмеження

На адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом діє режим посиленого контролю та ретельна перевірка громадян. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ також не виключають, що після запровадження воєнного стану буде введено певні обмеження на перетин адмінкордону з Кримом.

"Наразі діє посилений контроль. Також діє ретельна перевірка громадян, які перетинають адмінкордон з Кримом у трьох пунктах пропуску. Однак, у разі запровадження воєнного стану, не виключено, що буде введено обмеження на перетин адмінкордону з Кримом конкретним групам громадян", - повідомив у ДПСУ.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні вводиться строком на 30 діб з 14:00 26 листопада.

Воєнний стан вводиться в десяти областях України: у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Варто відзначити, воєнний стан не вводиться в Автономній республіці Крим.

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