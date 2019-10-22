Адміністрацію президента Порошенка підозрюють у зловживанні владою

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ГПУ визначила підслідність за детективами НАБУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) визначила підслідність за детективами НАБУ у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та Адміністрацією президента (АП) часів Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

Слідство встановило, що службові особи НАЗК, ймовірно діючи за вказівками службових осіб АП, упродовж 2017 року приймали рішення про відсутність порушень в деклараціях чиновників.

Зазначимо, що на початку вересня Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка та колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань відкрило 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні. У зв'язку з цим, Порошенка чи не щотижня викликають на допит.