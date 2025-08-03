В адміністрації Трампа зробили неочікувану заяву про Україну

Трамп змінює ставлення до війни в Україні

Під час виборів президента США Трамп обіцяв швидко закінчити війну Росії проти України у разі повернення до Білого дому. Проте після повернення в президентське крісло так і не зміг змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинитися.

Росія також проігнорувала ініціативу американського президента щодо безумовного та повного припинення вогню на 30 днів, щоб домовитися про мир. Україна зі свого боку цю ініціативу підтримала.

Наприкінці липня Трамп поставив Росії дедлайн в 50 днів, щоб припинити бойові дії проти України. Згодом - скоротив його до 10 днів. Так, у Росії є час до 8 серпня, щоб зупинитися. Інакше, за словами Трампа, будуть санкції.

Водночас Трамп відправив до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа. Його візит може принести результати, вважає посол США при НАТО Метью Вітакер.