В администрации Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

Трамп меняет отношение к войне в Украине

Во время выборов президента США Трамп обещал быстро закончить войну России против Украины в случае возвращения в Белый дом. Однако после возвращения в президентское кресло так и не смог заставить российского диктатора Владимира Путина остановиться.

Россия также проигнорировала инициативу американского президента относительно безусловного и полного прекращения огня на 30 дней, чтобы договориться о мире. Украина со своей стороны эту инициативу поддержала.

В конце июля Трамп поставил России дедлайн в 50 дней, чтобы прекратить боевые действия против Украины. Позже - сократил его до 10 дней. Так, у России есть время до 8 августа, чтобы остановиться. Иначе, по словам Трампа, будут санкции.

В то же время Трамп отправил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Его визит может принести результаты, считает посол США при НАТО Мэтью Уитакер.