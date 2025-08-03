В адміністрації Трампа зробили неочікувану заяву про Україну

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, адже українці прагнуть миру.

Про це сказала заступниця речника Держдепу США Міньон Г'юстон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі Postimees.

Зазначимо, зазвичай в адміністрації Трампа більш стримані у заявах щодо України та війни, яку розпочала Росія. Після приходу до влади Трампа заяви представників Білого дому чи Держдепу США були більш нейтральні, без відкритої підтримки України. Це пояснювалося намаганням Трампа домовитися з Росією про мир в Україні.

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного, сталого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною , оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-який напад на цивільних, на критичну інфраструктуру", - наголосила представниця Держдепу США.

Трамп змінює ставлення до війни в Україні

Під час виборів президента США Трамп обіцяв швидко закінчити війну Росії проти України у разі повернення до Білого дому. Проте після повернення в президентське крісло так і не зміг змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинитися.

Росія також проігнорувала ініціативу американського президента щодо безумовного та повного припинення вогню на 30 днів, щоб домовитися про мир. Україна зі свого боку цю ініціативу підтримала.

Наприкінці липня Трамп поставив Росії дедлайн в 50 днів, щоб припинити бойові дії проти України. Згодом - скоротив його до 10 днів. Так, у Росії є час до 8 серпня, щоб зупинитися. Інакше, за словами Трампа, будуть санкції.

Водночас Трамп відправив до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа. Його візит може принести результати, вважає посол США при НАТО Метью Вітакер.