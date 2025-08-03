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В администрации Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

Вашингтон, Воскресенье 03 августа 2025 19:01
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В администрации Трампа сделали неожиданное заявление об Украине Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп, президенты Украины и США (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Дональда Трампа хочет и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, ведь украинцы хотят мира.

Об этом сказала заместитель спикера Госдепа США Миньон Хьюстон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире Postimees.

"Эта администрация стремится к длительному, прочному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим продолжать стоять бок о бок с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любое нападение на гражданских, на критическую инфраструктуру", - подчеркнула представитель Госдепа США.

Отметим, обычно в администрации Трампа более сдержанны в заявлениях относительно Украины и войны, которую начала Россия. После прихода к власти Трампа заявления представителей Белого дома или Госдепа США были более нейтральны, без открытой поддержки Украины. Это объяснялось попыткой Трампа договориться с Россией о мире в Украине.

Трамп меняет отношение к войне в Украине

Во время выборов президента США Трамп обещал быстро закончить войну России против Украины в случае возвращения в Белый дом. Однако после возвращения в президентское кресло так и не смог заставить российского диктатора Владимира Путина остановиться.

Россия также проигнорировала инициативу американского президента относительно безусловного и полного прекращения огня на 30 дней, чтобы договориться о мире. Украина со своей стороны эту инициативу поддержала.

В конце июля Трамп поставил России дедлайн в 50 дней, чтобы прекратить боевые действия против Украины. Позже - сократил его до 10 дней. Так, у России есть время до 8 августа, чтобы остановиться. Иначе, по словам Трампа, будут санкции.

В то же время Трамп отправил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Его визит может принести результаты, считает посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

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