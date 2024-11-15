При администрации Трампа война в Украине завершится быстрее, - Зеленский

При администрации избранного президента США Дональда Трампа война России против Украины завершится быстрее. Однако точной даты нет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільному" .

По словам Зеленского, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. У украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира.

"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп - ред.) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - отметил президент.

Глава государства также рассказал, предъявлял ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией.

"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента, при администрации Трампа "война завершится быстрее".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", - отметил Зеленский.