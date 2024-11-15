При администрации Трампа война в Украине завершится быстрее, - Зеленский
При администрации избранного президента США Дональда Трампа война России против Украины завершится быстрее. Однако точной даты нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільному".
По словам Зеленского, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. У украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира.
"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп - ред.) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - отметил президент.
Глава государства также рассказал, предъявлял ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией.
"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, по словам президента, при администрации Трампа "война завершится быстрее".
"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", - отметил Зеленский.
Трамп намерен завершить войну в Украине
Напомним, недавно издание Associated Press писало, что согласно собственным заявлениям Трампа, в первый день в Белом доме ему придется многое сделать. В частности, посадить Украину и Россию за стол переговоров.
Ранее сообщалось, что Трамп в четверг 7 ноября якобы провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
По информации The Washington Post, они говорили о войне. Так, по словам источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона. Кроме того, новоизбранный президент США выразил заинтересованность в дальнейших обсуждениях для скорейшего разрешения войны в Украине.
Также, по словам источника Fox News, Дональд Трамп в скором времени может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.
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